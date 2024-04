Vader en zoon Hubach financieren eerste zeeschip via crowdfunding

Het kruiplijncoaster Confidence is naar verluidt het eerste zeeschip dat volledig via crowdfunding is gefinancierd. Het gaat om de voormalige Aquarius die in 1996 als de Warber in Noord-Duitsland van stapel liep en onlangs is verworven door Hubach Maritime Shipping (HMS BV), de rederij van vader Bert en zoon Jan-Peter Hubach.

De Confidence (81 x 9,50 meter, 1500 dwt) heeft een geladen kruiphoogte van slechts vijf meter, mede dankzij een in hoogte verstelbare brug. Een Cummins hoofdmotor van 750 kW geeft het schip een snelheid van negen knopen. De 100 kW boegschroef zorgt voor goede manoeuvreerbaarheid in sluizen en havens. In het ruim van 2059 kubieke meter is plaats voor 50 standaardcontainers en op het dek vinden er nog 24 een plekje. Maar het schip is geschikt voor alle droge-ladingsoorten.

Diep het binnenland in

HMS hoeft zich met de Confidence niet te beperken tot kustvaart. Het schip kan de meeste rivieren bevaren en op die manier river-to-sea-transporten verzorgen, ofwel binnen-buitenvaart. Schepen als de Confidence kun je dus ook in het Ruhrgebied tegenkomen of tot vrijwel in Parijs. Vader en zoon Hubach zullen we echter meer in Noordwest-Europa tegenkomen. De bevrachting is toevertrouwd aan ERA Chartering in Rotterdam.

Crowdfunding

Institutionele financiers staan gewoonlijk nogal aarzelend tegenover zeevarenden die een ouder zeeschip in eigendom willen gaan exploiteren. Bankiers ziet onzekerheden, zeker als in nichemarkten wordt geopereerd. Zodoende maken alternatieve financieringsvormen nu hun opwachting, waaronder ook crowdfunding. Binnen de visserij en de binnenvaart is deze vorm al redelijk bekend. De zeevaart vormt toch een ander hoofdstuk, waarbij de beoordeling van de exploitatierisico’s andere expertises vragen.

Expertise

Weforsea uit Urk richt zich op deze financieringsmarkt na eerder ervaring te hebben opgedaan met een aantal visserij- en binnenvaartschepen. Eigenaar Louwe Post heeft zijn sporen verdiend in de financiële dienstverlening, met name voor de visserij. Om financiering voor dit zeeschip mogelijk te maken heeft Post aansluiting gezocht bij Crowdpartners in Amsterdam. Crowdpartners is een gecertificeerd crowdfunding-platform dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

CEO Thomas de With van Crowdpartners vertelt: ‘Wij werken graag samen met partijen die over specifieke expertise beschikken. Zo werken we op het maritieme vlak veelal samen met Weforsea. Verder bedienen we het MKB en zijn actief in onroerend goed.’

Voor benodigde expertise voor de zeescheepvaart werd een beroep gedaan op Willem Herrebrugh van Tradeship BV en Hilde Kraaijeveld. Herrebrugh is als allrounder in de scheepvaart actief en was ook rond de eeuwwisseling als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder scheepvaart en visserij. Kraaijveld komt van Mammoet Shipping en werkte bij diverse logistieke bedrijven. Kraaijveld was niet direct bij dit project betrokken en adviseerde Herrebrugh meer op de achtergrond. Herrebrugh verdiepte zich in wat het schip kan en hoe het technisch in elkaar steekt, naast de economische vooruitzichten.

Investeringsrisico’s

‘Uiteindelijk gaat het erom een zo goed mogelijke inschatting van het gehele project te kunnen maken en brengen we alle componenten die bij de financiering een rol spelen bij elkaar’, vervolgt De With. ‘Die komen tot uiting in een projectinformatie-memorandum, waar wij verantwoordelijk voor zijn.’ Potentiële investeerders moeten immers op de verstrekte informatie kunnen vertrouwen. Al zijn de betrokken investeerders vaak mensen die zelf met de scheepvaart te maken hebben, of hebben gehad, en zich een mening over de investeringsrisico’s kunnen vormen. Ze nemen deel in een lening en verwachten rendement.



Vangnet

Centraal in het proces staat de risicoanalyse die mede op de inbreng van alle partijen is gebaseerd. Het netwerk van adviseurs, bevrachters en financiers dat hierdoor rond de eigenaar/ondernemer ontstaat, biedt ook een ‘vangnet’ en is een andere insteek dan die van het reguliere bankwezen.

Zo is het ook door mede-eigenaar Jan-Peter Hubach ervaren: ‘Niet dat het nu gemakkelijk voor ons is, want de vrachttarieven staan momenteel onder druk. Maar zo’n team om je heen versterkt het vertrouwen in de jonge onderneming en vergroot de kans van slagen.’

De nieuwe naam van het schip, Confidence, vertrouwen, reflecteert dan ook het optimisme van vader en zoon Hubach.

