Bergers halen eerste containers van rampschip Dali

Brugramp

Bergers van Resolve Marine zijn er afgelopen weekend in geslaagd de eerste containers te lossen van het containerschip Dali, dat onder de resten van de Francis Scott Key brug bij Baltimore ligt. Het schip voer de brug op 26 maart aan. Volgens het Army Corps of Engineers, de Amerikaanse genietroepen, is het een belangrijke stap op weg naar het vrijmaken van de vaarroute.