De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een verkennend onderzoek gestart naar een dodelijk ongeval zondagavond met een bemanningslid van een schip in de haven van Rotterdam. Dat meldt de raad maandag op X.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Volgens de raad vond het ongeval plaats tijdens het aanmeren in de Rotterdamse haven. Het betrokken schip voer onder de Cypriotische vlag.