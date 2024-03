De Maritime Innovation Platform special is uit: van Schuttevaer Award tot Innovatieplein

In de nieuwste Schuttevaer alle aandacht voor ons eigen Maritime Innovation Platform. Op 4 april komt maritiem innovatief Nederland samen in het Energiehuis in Dordrecht. Wie wint de Schuttevaer Award? Wie staan er op het Innovatieplein? En welke sessie mag je niet missen?

Het Smart Pumping-systeem van Marflex sleepte vorig jaar de Schuttevaer Award in de wacht. In de Maritime Innovation Platform special lees je wat het de winnaar allemaal gebracht heeft. ‘Aandacht, tips, vertrouwen en meer personeel’, aldus technisch manager Peter Raaijmakers. Ook neemt Raaijmakers dit jaar plaats in de vakjury, die bepaalt welke innovatie er op 8 april tijdens de volgende editie van Maritime Innovation Platform met de prijs naar huis gaat.

Op het Innovatieplein staan deze editie weer meerdere professionals, om hun kennis en ervaringen te delen met de bezoekers.

Zo zijn er docenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz aanwezig om te vertellen over de deeltijd Master Maritime Innovations. Ook Tank-Eye heeft een plekje op het Innovatieplein. Dit bedrijf gebruikt met de Vapour Lock Valves en gesloten meet- en monstersystemen innovatieve technologie op binnenvaarttankers en vertelt graag wat de positieve gevolgen zijn voor de veiligheid en precisie. Tot slot is er ruimte gereserveerd voor ADSE Consulting & Engineering, die ontwikkelaars en scheepseigenaren helpt bij het implementeren van innovaties.

Daarnaast is er in de nieuwste krant veel aandacht voor de Nederlandse onderzeeboten die door het Franse Naval gebouwd gaan worden. Voordat het definitieve besluit bekendgemaakt werd, gonsde het al van de geruchten dat de miljardenorder naar deze scheepsbouwer zou gaan. Dit betekent niet dat de Nederlandse maritieme industrie helemaal misgrijpt: zeker tien Nederlandse bedrijven worden direct betrokken bij de bouw van de vier onderzeeboten.

De opening van de overnachtingshaven in Spijk is sinds vorige week officieel. Demissionair minister Mark Harbers verrichtte de feestelijke openingshandeling, waarmee een langgekoesterde wens van de binnenvaart in vervulling gaat. Schuttevaer was erbij.

