Winnaar Marflex: ‘Schuttevaer Award zorgt voor aandacht, tips, vertrouwen en meer personeel’

Het innovatieve Smart Pumping-systeem van MarFlex won vorig jaar de Schuttevaer Award. Dit jaar zit Peter Raaijmakers van Marflex in de jury van de Schuttevaer Award. ‘De prijs heeft ons veel gebracht. Ons systeem is nu bekend in de binnenvaartbranche.’

De Schuttevaer Award wordt uitgereikt tijdens Maritime Innovation Platform op donderdag 4 april in Dordrecht. Raaijmakers kijkt als jurylid naar drie punten bij de inzendingen. ‘Ik kijk vooral of iets nieuw is en nog niet in de markt bestaat. Daarnaast wil ik, dat het toepasbaar is in de industrie. Ten slotte moet het natuurlijk innovatief zijn en dan bedoel ik dat niet iedereen het concept zomaar kan bedenken, maar dat het echt bijzonder is.’

Volgens Raaijmakers zitten dit jaar bij de inzendingen mooie innovaties. ‘Onze maritieme industrie blijft on top of the world door dit soort uitvindingen.’

Prijs gewonnen

Bedrijven kunnen zelf hun innovatie nomineren voor de Schuttevaer Award. Raaijmakers zond vorig jaar zijn innovatieve pompsysteem voor de tankvaart in en hoopte op een positieve impact. ‘Ik bedacht dat mijn afdeling binnen Marflex mogelijk eerder aan goed personeel, zoals engineers, zou kunnen komen als we met deze innovatie in het nieuws kwamen. We zoeken, net als ieder bedrijf, altijd goed gekwalificeerd personeel.’

Daarbij kwam ook dat Raaijmakers hoopte op advies uit het veld. ‘Publiciteit zorgt voor reacties uit het veld, waarbij je advies krijgt hoe je systeem nog beter kan.’

Ten slotte zorgt prijswinnende aandacht voor meer klanten. ‘Wij bestaan al ontzettend lang als bedrijf, maar als je een nieuwe optie introduceert die in jouw ogen fantastisch is, dan wil je dat graag delen. Doordat we de award wonnen, werd meteen duidelijk dat we betrouwbaar zijn en echt een goed product leveren.’

Smart Pumping

De innovatie waarmee Marflex won is het Smart Pumping-systeem voor de binnenvaart. Bij het lossen van tanks zorgt slimme software automatisch voor de beste pompsnelheid en klepstand. Hierdoor wordt energie bespaard, omdat de computer precies berekent wat de meest efficiënte stand is. Tevens zorgt het systeem ervoor dat de pompen niet overbelast raken, bijvoorbeeld als er haast is bij het lossen en de pompen draaien met een te hoge flow bij te lage druk. ‘Onze software weet waar het kantelpunt ligt en zorgt dat de pomp niet kapot gaat door cavitatie. Dat kun je als bemanning in het echt niet zien.’

Het systeem is tot nu toe op een binnenvaarttanker geïmplementeerd, de Servus, die vorig jaar werd opgeleverd. Raaijmakers: ‘We hebben goed contact met de bemanning en kijken mee met de data. Hierdoor kunnen we ons systeem nog beter optimaliseren.’

Op acht zeegaande tankers wordt het Smart Pumping-systeem dit jaar geïnstalleerd. ‘Wij hebben veel gesprekken met tankereigenaren. De markt in Nederland is ook positief. Maar daadwerkelijk aanschaffen van het systeem duurt hier wat langer. We verwachten dat we komend jaar echt kunnen gaan opschalen, vooral als schippers van elkaar zien dat ons systeem goed werkt.’

Door nieuwe inzichten wordt het systeem nu en in de toekomst continu geoptimaliseerd. ‘Dankzij de Schuttevaer Award kregen we veel aandacht en meldden veel nieuwe klanten zich. Die hebben vaak ook goede ideeën over hoe het systeem nog beter kan. Wij pakken dat op, want we staan altijd open voor suggesties.’

Marflex vermeldt bij klanten over de hele wereld dat het systeem de Schuttevaer Award heeft gewonnen. Raaijmakers: ‘We zijn enorm trots dat we hebben gewonnen en deze prijs is heel goed voor ons imago.’

Genomineerden 2024 De eerste drie genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn Seagull Surveillance van BrainCreators, koelsysteem H2 Barge 2 van Holland Shipyards Group en de Heat Recovery Steam module van Discom Exhaust Technology. Er maakt nog een vierde inzending kans op een nominatie. Deze wordt gekozen door de lezers van Schuttevaer. De kanshebbers worden de komende tijd voorgesteld op Schuttevaer.nl waarna de stembussen opengaan. De jury van de Schuttevaer Award 2024 bestaat verder uit Innovatie-expert Marjolein Boer van Maritime Sisters en Jelmer Bastiaans, redacteur van Schuttevaer.