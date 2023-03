Smart pumping van MarFlex wint Schuttevaer Award 2023

Smart pumping kreeg bijna de helft van de stemmen van de bezoekers. Peter Raaijmakers van MarFlex wist de zaal te overtuigen met harde cijfers, voorbeelden en een vleugje humor. ‘Bij het lossen van tanks is er constant een andere pompsnelheid en klepstand nodig. Voor een bemanning is dit niet handmatig te doen, maar ons systeem doet dit automatisch. Dit bespaart heel veel energie en CO2.’

De innovatie versloeg de andere drie genomineerden: FPS Maas van Future Proof Shipping, Dockscout van Sensor Maritime en Shallowdraft thruster van Veth Propulsion.

Pitches

De vier genomineerden kregen eerder op de dag de kans om de bezoekers te overtuigen. Via een pitch moesten ze het belang en de bijzonderheid van hun innovatie aantonen.

Dockscout

Als eerste aan het woord was Anouk van de Pol van Sensor Maritime. Sensor Maritime is bekend van de Bridgescout, een automatisch brugdetectiesysteem. ‘Met de Dockscout willen we de volgende stap zetten om het omgevingsbewustzijn van de kapitein te ondersteunen’, vertelde Van der Pol.

Afmeren, manoeuvreren in sluizen, passeren van andere schepen of varen op kanalen; het zijn allemaal situaties waarbij Dockscout helpt, stelt Van de Pol. Het systeem wordt tijdens Maritime Industry in Gorinchem gepresenteerd. ‘We zijn nu bezig op één schip van onze launching customer, Unibarge.’

Dockscout is volgens Van de Pol niet alleen een hulpmiddel voor de bemanning. ‘We hebben ook de eerste samenwerkingen opgezet met partijen die bezig zijn met autonoom varen. Ons systeem is daar een toevoeging op.’

FPS Maas

Fokke van der Veen van Future Proof Shipping begon zijn pitch met een video van de ombouw van de FPS Maas. ‘Geen druppel diesel meer aan boord. U zag zojuist dat de verbrandingsmotor uit het schip werd gehaald. Maritieme innovatie in de puurste zin van het woord. We laten zien dat het kan met waterstof’, vertelt Van der Veen. ‘Dit eerste schip is echt een pilot-project. We willen hiermee de binnenvaartmarkt klaarmaken voor waterstof. Nu lukt het nog niet zonder subsidie, maar we hopen hiermee bij te dragen aan een betaalbare waterstoftoekomst.’

Ten opzichte van batterijcontainers ziet Van der Veen kans voor waterstof op de langere termijn. Net als bij de batterijcontainers worden ook aan boord van de FPS Maas containers, met in dit geval waterstof, verwisseld. In die container gaat 1000 kilo waterstof. Het schip gaat varen tussen Rotterdam en Antwerpen, daarvoor is die 1000 kilo toereikend. Air Liquide levert de groene waterstof.

Shallowdraft thruster

De derde pitch doet Jeroen Kleipas van Veth Propulsion. Het bedrijf is genomineerd met de shallowdraft thruster, die speciaal is ontwikkeld voor extreme waterstanden. Kleipas somt de voordelen op: ‘Minder druk en verlies van aandrijving en minder scheepsweerstand bij grotere diepgang. Varen met een bepaalde diepgang is één ding, maar ook echt de lading krijgen bij de eindklant is een ander ding.’

Kleipas benoemt meerdere keren dat het belangrijk is wat de klant wil. ‘We bieden de shallowdraft thrusters aan in diverse groottes.’

Het systeem kan alleen worden ingebouwd op nieuwbouwschepen. En wat maakt het dan bijzonder? ‘We zijn de enige die dit aanbieden’, lacht Kleipas.

Smart pumping

De vierde en laatst genomineerde innovatie werd in aanloop naar het Maritime Innovation Platform gekozen door de lezers van Schuttevaer. Aan Peter Raaijmakers de taak om de zaal te overtuigen van deze innovatie. ‘Tijdens het lossen van een tankschip verandert de optimale pompsnelheid en klepstand. Het is voor de bemanning niet te doen om dit handmatig bij te houden. Ons systeem doet dit automatisch’, legde Raaijmakers uit. ‘Daarmee wordt meer dan 40% energie bespaart en het vermindert de CO2-uitstoot.’

Wanneer de situatie steeds optimaal is, bespaart een binnenvaarttanker jaarlijks 100.000 kilo CO2 per jaar. ‘Dat is in bomen, want dat begrijpt iedereen beter, 4000 bomen.’

