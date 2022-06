H2Fuel eerste winnaar Maritime Innovation Platform Award

H2Fuel is de eerste winnaar geworden van de Maritime Innovation Platform Award. De pitch van Hans te Siepe, van H2fuel, werd door de bezoekers van het Maritime Innovation Platform 2022 in het Energiehuis in Dordrecht verkozen boven de concurrentie.

Met bijna de helft van de stemmen versloeg H2Fuel de andere genomineerden: River Drone, SensoriumC en Force-feedback scheepshendels. In de volle zaal kregen alle vier de bedrijven de kans om te pitchen waarom zij de eerste winnaar van de award moesten worden.

20 kanshebbers

De race voor de eerste Maritime Innovation Platform Award begon met ruim 20 kanshebbers. Uit die kanshebbers werden drie genomineerden gekozen door een jury: River Drone, H2Fuel en Force-feedback scheepshendels. Een vierde nominatie werd gekozen door de lezers van Schuttevaer: SensoriumC.

Force-feedback scheepshendels

Het woord was als eerst aan Brent Kok van Smart-Ship, genomineerd voor hun product Force-feedback scheepshendels. Hij wees op het feit dat 85% van de aanvaringen voor een deel te verwijten is aan menselijk falen. Daarom maakt Smart-Ship gebruik van haptische scheepshendel. Ze brengen via trillingen en geluiden informatie over naar de schipper en bewust niet via een scherm om de schipper niet af te leiden.

Door via andere zintuigen de schipper te bereiken, raakt deze niet afgeleid door zijn scheepshendel. Het is overigens makkelijk om het systeem te overrulen, dit is belangrijk in gevaarlijke situaties waarbij de maximale snelheid overschreden moet worden bijvoorbeeld. In Nederland gaat dit systeem getest worden in samenwerking met Holland Shipyards Group

River Drone

Vervolgens was het woord aan Geert Van Overloop van Naval Inland Navigation, genomineerd met hun product River Drone. Hoewel de schepen met 106 meter iets kleiner zijn dan 110 meter schepen kunnen de River Drones 5% meer capaciteit meenemen. Aan boord is ruimte voor 14 rijen van 20 teu containers.

De River Drones worden straks nog aangedreven door Stage V motoren, maar zijn zo gebouwd dat ze ook kunnen overstappen op alternatieve brandstoffen. Ze werken samen met Seafar en de schepen kunnen daardoor semi-autonoom varen. Het semi-autonoom varen is nu nog alleen mogelijk in België en aan boord is dan ook ruimte voor voldoende bemanning om wél in Nederland te kunnen varen.

Er zijn nu tien River Drones in de aanbouw, waarvan de eerste nu onderweg is naar België. Van Overloop verwacht dat de eerste River Drone in november gaat varen. Het wordt bij Asto Shipyard afgebouwd.

SensoriumC

Nominatie nummer drie is SensoriumC, van GBMS. Michiel Gunsing begon zijn pitch met een opsomming van containerverliezen van grote zeeschepen, om aan te geven dat containerverlies geen incident is. Gemiddeld gaan er zo’n 2000 containers per jaar het water in. Vaak heeft de bemanning pas laat door dat er wat aan de hand is.

GBMS doet met SenoriumC aan monitoring van de scheepsbewegingen en combineert dit met de gegevens die ze hebben over de lading. Waardoor bemanning eerder door heeft dat de containers te veel belast worden. GBMS is het eerste bedrijf dat aan real-time waarschuwing doet.

Maar het systeem werkt niet alleen als waarschuwing, maar ook zodat de bemanning aan de rederij kan laten zien dat er een andere route genomen moet worden. Dan heeft het schip wellicht wel vertraging, maar geen containerverlies.

H2Fuel

De laatste pitch kwam van Hans te Siepe van H2 Circular Fuel. Het H2Fuel-systeem, waarvoor ze genomineerd zijn, gebruikt poedervormige natriumboorhydride (NaBH4) als waterstofdrager. Waterstof (H2) wordt vrijgemaakt uit natriumboorhydride met behulp van ultra puur water. Hierbij komt tevens waterstof vrij uit het ultra pure water.

Zo wordt de hoeveelheid waterstof verdubbeld. Hierdoor benadert de energetische dichtheid van de poeder per kilogram die van diesel. Van de energie die in een kubieke meter van het product van H2Fuel zit, kan een huishouden in Nederland een jaar lang van elektriciteit genieten.

Volgens Te Siepe is dit een van de beste oplossingen. Het is namelijk een CO2 vrije vervanger voor fossiele brandstoffen en de energiedichtheid is vergelijkbaar met die fossiele brandstoffen. Terwijl waterstof normaliter met hoge druk moet worden opgeslagen en meer opslagruimte in neemt.

Het systeem wordt halverwege volgend jaar getest op het directieschip van het Havenbedrijf van Amsterdam, Neo Orbis.

Stemmen maar

Na de vier pitches was het tijd voor stemmen. De pitch van Hans te Siepe bleek de beste, waarna hij de prijs in ontvangst mocht nemen van Hoofdredacteur Schuttevaer.

Lees ook: