Eerste drie genomineerden voor Schuttevaer Award 2024 bekend

Vier genomineerden gaan tijdens het Maritime Innovation Platform op 4 april de strijd aan voor de stem van de bezoekers. Een van de vier genomineerden gaat naar huis met de Schuttevaer Award. Drie van de vier genomineerden zijn gekozen door een jury en worden vandaag aan u voorgesteld. De vierde genomineerde kiest u, de kanshebbers worden de aankomende dagen aan u voorgesteld.

BrainCreators – Seagull Surveillance

Seagull Surveillance is een vooruitstrevend softwareproduct dat kunstmatige intelligentietechnologie combineert met realtime cameravideostreams. Het doel is het optimaliseren van informatiebeheer door automatische detectie en waarschuwingen voor vaarverkeer, waarmee het de maritieme bewaking naar een nieuw niveau tilt.

Seagull is een softwareproduct dat de schaalbaarheid van beveiligingspersoneel vergroot door continue bewaking van camera streams. Hierdoor kunnen alle schepen nauwlettend worden gevolgd, verdachte activiteiten worden gedetecteerd en automatisch geanalyseerd, wat de informatiebeheersing aanzienlijk verbetert. Het systeem bevordert digitale samenwerking door operators snel in staat te stellen de juiste actie te ondernemen in realtime. In de haven van Scheveningen draait het systeem al, de haven van Rotterdam voert er een proef mee uit.

Holland Shipyards Group – koelsysteem H2 Barge 2

Waterstofcellen produceren veel restwarmte. Er zouden grote beunkoelers en grote energie slurpende pompen nodig zijn om dat weg te koelen. Omdat rivierwater en buitentemperaturen steeds hoger worden is koeling een complex probleem. De H2 Barge 2, het tweede waterstofschip van Future Proof Shipping, heeft een ander type koeling dat normaal alleen op zeeschepen zit, met slimme aansturing van grote en kleine pompen. Ook zijn er warmte wisselaars om de ruimtes en ventilatie-buitenlucht te koelen of te verwarmen. Filters garanderen een schoon bedrijf. Omdat dit systeem ook heel compact is, kan het geheel in een werkplaats worden samengebouwd en is de inbouwtijd aan boord minimaal.

Op de H2 Barge 1 werd het koelsysteem zeer omvangrijk. Op H2 Barge 2 en eventuele vervolgschepen staat veel meer vermogen en is een totaal ander concept noodzakelijk. Dat is gelukt.

Discom Exhaust Technology – Discom Heat Recovery Steam module

Het opwekken van stroom aan boord uit het uitlaatgas door warmte om te zetten in stoom en stroom. Daardoor heeft de gebruiker minder generatoren aan boord nodig en bespaart op gebruik en CO2. Zorgt voor opwekken van stroom aan boord en het besparen van brandstof en reductie van CO2 emissies. Alles met inzet van bestaande hoofdmotor.

Het zorgt er voor dat het gebruik van (fossiele of synthetische) brandstoffen in de verbrandingsmotor efficiënter worden ingezet. Daarmee worden er kosten, uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 bespaart. Bij een 800 kW motor levert het €59k aan brandstof en 210 ton CO2-eq (€21k) per jaar op.

Over de jury De jury van de Schuttevaer Award 2024 bestaat dit jaar uit Innovatie-expert Marjolein Boer van Maritime Sisters, winnaar van de Schuttevaer Award 2023, Peter​ Raaijmakers van MarFlex en Jelmer Bastiaans, redacteur van Schuttevaer.