Maritime Innovation Platform 2024 – registratie geopend

Maritime Innovation Platform 2024 is dé plek voor innovatie op volle kracht. Registratie voor dit evenement is nu geopend, en deelnemers kunnen zich verheugen op een dag vol baanbrekende ontwikkelingen en vernieuwingen die de Nederlandse maritieme sector op de wereldkaart zetten.

Experts, bedrijven en professionals uit de maritieme industrie verzamelen zich op 4 april in Dordrecht voor een inspirerende dag vol innovatie en samenwerking. In het uitgebreide congresprogramma staan slimme oplossingen en nieuwe technologieën in de schijnwerpers. Bedrijven als Tank-Eye, Damen Marine Components en WEG presenteren zich op het Innovatieplein.

Congresprogramma

Ervaar slimme oplossingen waarin vergroening hand in hand gaat met winstgevendheid. Leer hoe digitalisering en robotisering Nederland tot dé bestemming maken om schepen te bouwen. En vind de sleutels tot succesvolle innovatie en het vrijmaken van financiële middelen. In het programma vertellen René Veldman van VDL AEC Maritime en Machiel Mastenbroek van Anthony Veder over technologie en infrastructuur voor carbon capture systemen. Geert Schouten van ShipBuilder deelt zijn expertise over de inzet van software op scheepswerven. Pieter Pruiksma van Werft Shipbuilding deelt zijn inzichten over de verschuiving van diesel naar elektrisch bij werkschepen.

Schuttevaer Award

Welke maritieme innovatie gaat met de Schuttevaer Award naar huis? In 2023 is de tweede Schuttevaer Award uitgereikt aan MarFlex voor hun Smart Pumping systeem. Tijdens Maritime Innovation Platform 2024 wordt deze publieksprijs opnieuw toegekend.

Aanmelden voor deelname aan Maritime Innovation Platform is nu al mogelijk. Voor mensen met een abonnement op Schuttevaer is deelname extra voordelig.

Website Maritime Innovation Platform: www.maritimeplatform.nl

Het Maritime Innovation Platform is een samenwerking van Schuttevaer met NMT en Smart Delta Drechtsteden.