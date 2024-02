Wiersema General Ship Supply gaat naadloos over in Holland Ship Stores

Perfecte opvolger

Opvolgers had Anco Wiersema (72) van Wiersema General Ship Supply (WGSS) in Farmsum niet. En dus leek het er vorig jaar even op dat het bedrijf definitief dicht zou gaan. Maar toen Michel Groothof van Groothof Transport dit ter ore kwam, zag hij kansen en zette de dienstverlening aan de zeevaart voort onder de naam Holland Ship Stores.