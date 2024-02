Sluis Grave ligt er dik een maand uit voor onderhoud

Sluis Grave is van 15 maart tot en met 28 april gestremd voor de scheepvaart. In die periode wordt in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud uitgevoerd aan de sluis in de Maas.

De twee noordelijke sluisdeuren, de draaipunten, de hydrauliekslangen en alle hydraulische cilinders worden vervangen. Dit preventieve onderhoud moet in de toekomst ongeplande stremmingen voorkomen. Aannemerscombinatie Mourik Swarco voert het onderhoud uit. Aanvullend worden ook kleinere werkzaamheden gedaan aan de bedienings- en besturingsinstallaties.

De werkzaamheden aan Grave zijn afgestemd met de werkzaamheden op de sluizen van Weurt en Lith. Met de gebruikers van de Maas is afgesproken dat niet ook wordt gewerkt aan de sluizen van Weurt en Lith. ‘Hierdoor worden grote omvaarroutes voorkomen. Twee van deze drie sluizen blijft steeds beschikbaar’, schrijft Rijkswaterstaat.

Ongeplande stremming

In 2023 was sluis Grave meerdere keren ongepland gestremd. Op 9 mei was een olielekkend cilinder de oorzaak. In december was het twee keer raak. Eerst was een storing in het meetsysteem debet, daardoor lagen er meerdere schepen te wachten. Later in de maand waren er problemen met een hydraulische cilinder in de bovendeur.