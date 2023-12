Eerste schepen door sluis Grave, stremming voorbij

De stremming van sluis Grave is voorbij. De eerste binnenvaartschepen gingen al eerder door de sluis bij Grave, tijdens proefschuttingen. Maar rond 15.30 uur is de stremming opgeheven.

De proefschuttingen zagen ‘er goed uit’, volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Na een aantal proefschuttingen kon de vaarwegbeheerder de stremming dan ook opheffen. De sluis bij Grave was sinds maandagmiddag gestremd. De oorzak was een storing in het meetsysteem. Rond 11 uur vanochtend lagen er 21 schepen te wachten rondom de sluis.

Een van hen was Schipper Peter Smink van de Arkervaart. Hij mocht als eerste weer door de sluis, maar koopt daar niets voor. ‘Ik ben alsnog te laat om te laden in Steijn. Daar zou ik kunstmest ophalen, maar dat gaat niet meer door. Nu mag ik naar Antwerpen. Precies, dat is weer de andere kant op.’ De schipper vaart nu op het Maas-Waalkanaal richting de Waal om via de Volkeraksluizen naar Antwerpen te varen. ‘Als ik dat eerder had geweten was ik bij Grave omgedraaid.’