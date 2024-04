Directeur duikbedrijf krijgt taakstraf voor dood duiker bij werk aan stuw Driel

Nalatig

De voormalige directeur van een duikbedrijf is ook in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf vanwege de dood van een medewerker tijdens duikwerkzaamheden aan het stuwcomplex bij Driel. Het gerechtshof oordeelt, net als eerder de rechtbank, dat het bedrijf veiligheidsvoorschriften niet heeft nageleefd. Er is nalatig gehandeld en daarmee heeft het bedrijf schuld aan de dood van de duiker.