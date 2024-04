IJssel kort gestremd voor grote NAVO-oefening

Een pontonbrug voor het transport van 80 militaire voertuigen over de IJssel heeft de vaarweg 10 april kort gestremd. De bouw van de pontonbrug is onderdeel van de grote NAVO-oefening Steadfast Defender. Vanaf Oirschot rukken militaire colonnes op naar Duitsland.

De pontonbrug over de IJssel werd gebouwd tussen Welsum en Olst. De rivier was daardoor van 08:00 uur tot 10:30 uur gestremd. Over de brug gingen 80 voertuigen. In totaal waren meer dan 4500 militairen van de Nederlandse Landmacht onderweg. Het is een van de grootste strategische verplaatsingen in de geschiedenis van de landmacht, meldt Defensie.

In Duitsland trainen de Nederlandse militairen de inzet tijdens een groot conflict. Ze oefenen verschillende gevechtssituaties. Hierbij werken alle militaire disciplines nauw samen. Na de oefening in het Duitse Altmark reizen 800 Nederlandse militairen door Polen naar Litouwen. Deze eenheid houdt daar nog een tweede veldoefening van twee weken. In totaal nemen 90.000 militairen uit de 32 NAVO-lidstaten deel aan Steadfast Defender.