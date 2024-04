Franse flyshooters Pax Dei II en Madeleine samen in dok van Padmos

De Franse flyshooters BL-937550 Pax Dei II en BL-936072 Madeleine zijn tegelijkertijd drooggezet in het dok van Padmos in Stellendam. Ze hebben Boulogne-Sur-Mer als thuishaven en komen sporadisch in Nederlandse havens, uitsluitend voor onderhoud.

Dat heeft vrijwel altijd plaats bij Padmos, de bouwer van beide schepen. Het tweetal is eigendom van de Franse rederij Armenent Boulonnais, een joint-venture van rederij T. de Boer & Zonen uit Urk en vishandelsbedrijf Unipêche van de familie Wattez. De rederij werd in 2017 opgericht. De BL-937550 en BL-936072 zijn identiek en kwamen respectievelijk in 2022 en 2021 in de vaart.

Ze maken deel uit van een succesvolle 25-meterserie flyshooters/twinriggers die Padmos de afgelopen jaren bouwde voor Franse en Nederlandse opdrachtgevers. De familie De Boer heeft ook een identiek schip in de vaart onder Nederlandse vlag, de UK-124 Luut Senior, die in 2019 werd gebouwd en wordt geëxploiteerd door Luut de Boer Beheer BV.

