Stremming sluis Grave verholpen, nog wel beperkt schutten

De stremming van sluis Grave is verholpen. De sluis was sinds 9 mei gesloten voor de scheepvaart door olielekkage van een cilinder. Door een noodoplossing is de sluis 10 mei iets na vier uur weer in gebruik genomen, maar de bediening is nog wel beperkt.

De beperking houdt in dat er gewacht wordt tot er meerdere schepen voor de sluis liggen. Hierdoor wordt er minder vaak geschut en het cilinder minder belast. De maximale wachttijd bedraagt twee uur.

De sluis was sinds 9 mei 12:10 gestremd door een mankement aan het cilinder. Het is Rijkswaterstaat gelukt de lekkende olie op te vangen, waardoor de sluis weer in gebruik genomen kon worden. Hoeveel olie er in het water is gekomen en wanneer dit wordt opgeruimd is nog niet bekend, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Er wordt ondertussen hard gezocht naar een oplossing, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

