Vlissingen Maritiem heeft tallships binnen en gaat definitief door

Vlissingen Maritiem gaat definitief door. Voorzitter Dick Schipper van organisator stichting Sail de Ruyter Zeeland zegt dat het is gelukt voldoende tallships te contracteren om het evenement te laten doorgaan op 31 mei, en 1 en 2 juni.

Begin februari had Sail de Ruyter nog besloten het maritieme evenement te schrappen, omdat het onzeker was of de gemeente Vlissingen een subsidie zou geven. De organisatoren konden daardoor geen werk maken van het contracteren van schepen voor het tallship-evenement.

In een speciaal ingelaste raadsvergadering op 19 februari steunde een meerderheid van de Vlissingse gemeenteraad een voorstel om 100.000 euro subsidie vrij te maken voor het driedaagse evenement. Het college van B en W had voorgesteld een subsidie van 75.000 euro geven.

Sail de Ruyter Zeeland

Sail de Ruyter Zeeland is daarna hard aan de slag gegaan om schepen te contracteren voor Vlissingen Maritiem. Uiterlijk 1 maart zou de organisatie de knoop doorhakken. ‘Gelukkig kunnen we nu zeggen dat het doorgaat’, zegt Schipper. ‘We hebben nu met vier grote schepen een goede basis.’ De stichting gaat nu verder met het boeken van schepen. Ook verwacht Schipper dat er schepen uit eigen beweging aansluiten.