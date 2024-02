Seafar opent bediencentrum in Duisburg

HGK en Deymann

Het Belgische Seafar heeft een nieuw bediencentrum geopend in Duisburg voor het op afstand besturen van binnenvaartschepen. Dat doet de maritiem automatiseerder in samenwerking met de Duitse rederijen HGK Shipping en Reederei Deymann. ‘Zo kunnen we hun personeel op locatie trainen en kennis laten maken met het Seafar-systeem’, stelt CCO Janis Bargsten van Seafar.