Zware Kees: bromschepen

Omwonenden van de Alaskahaven in Amsterdam hebben een bromschip gespot. Een bromschip? Eerst maar even de kaart erbij…

Vlakbij het kunstenaarsdorp Ruigoord ligt een kleine insteekhaven, de Alaskahaven. Volgens een ingezonden mail, verstuurd vanuit Koog aan de Zaan, ‘staan daar twee schepen die de brom veroorzaken momenteel’. Toch gauw drie kilometer van de bewuste haven. Wanneer ik dit vertaal in begrijpelijk nautisch Nederlands, ligt er in de Alaskahaven een schip dat generatoren bij heeft staan om het boordnet gaande te houden. Bij gebrek aan een walstroomaansluiting wordt de elektriciteit aan boord opgewekt door dieselgeneratoren en ja, die geven herrie.

Maar hier is iets meer aan de hand. Deze ‘haven-brom’ houdt mensen uit hun slaap. Hoewel in de Alaskahaven al decennialang schepen afmeren, ook ’s nachts, is nu kennelijk de maat vol. Geluidsoverlast kan slopend zijn. Ikzelf, geboren en getogen in Zwanenburg, kan hierover meepraten. En accepteerden we vroeger nog dat elke drie minuten een straalvliegtuig over raasde, nu is het genoeg! Iets dergelijks moeten de mensen uit Koog aan de Zaan ook hebben gedacht. Zo af en toe wat geluid uit een haven is onvermijdelijk, maar wanneer we er niet meer van kunnen slapen…

Ik vervolg mijn onderzoek en kijk welk scheepstype deze overlast veroorzaakt. Aha, die gele schepen van een Italiaanse rederij, half containerschip, half RoRoschip.

Er is iets met die schepen: toen ik in Vitoria een foto nam van een van hen, braakte het net een wolk pikzwarte rook uit, die neersloeg op de huisjes tegen de helling van de Santa Maria del Vitoria River. Ik denk dat álle was die daar bij de huisjes hing opnieuw moest worden gedaan. En wellicht werd de Gazeta overspoeld met boze mailtjes van Vitorianen die een ‘braakschip’ voorbij zagen komen.

Maar deze mensen hebben gelijk: de steden in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld, worden drukker. Het scheepvaartverkeer ook. En is het dan niet logisch dat een beetje wordt geprobeerd wordt de overlast te beperken? Zo zou er direct walstroom moeten komen in de Alaskahaven, schone brandstoffen op de Santa Maria del Vitoria River, om aan geluids- en milieunormen te kunnen voldoen. En mensen die direct op X of Facebook losgaan (of op de website van het Zaanse nieuwsblad) ‘dat de klagers er dan maar niet moeten gaan wonen, ze wéten dat er een haven is…’ moeten beseffen dat er misschien wel klagers zijn die daar geboren zijn, net zoals mijn wieg in Zwanenburg stond.

