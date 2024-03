Nautilus: ‘Verbazingwekkend dat er nog over de Rode Zee wordt gevaren’

Gevarengebied

Het is verbazingwekkend dat er nog altijd schepen over de Rode Zee en in de Golf van Aden varen. Dat zegt Nautilus-voorzitter Marcel van den Broek over de fatale raketaanval die True Confidence trof. Ook KVNR-directeur Annet Koster is duidelijk: ‘Het toont opnieuw aan dat de situatie daar compleet onveilig is’.