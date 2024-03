‘Ridder te water’ Frits de Vries overleden

Oud-secretaris en vicevoorzitter van Koninklijke Schuttevaer-afdeling Rijnstreek en grondlegger van ‘Varen doe je Samen’, Frits de Vries, is donderdag 7 maart in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn overleden.

Hij zette zich, samen met zijn vrouw Joke, meer dan 40 jaar in voor de nautisch-technische belangenvereniging en de binnen- en recreatievaart in het algemeen. Voor zijn maatschappelijke betrokkenheid werd De Vries in 2019 uit naam van de koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Afscheidsbrief

Frits kreeg eind vorig jaar de boodschap dat hij niet lang meer te leven had, schrijft hij in zijn afscheidsbrief. ‘Na een schitterende reis met de camper door IJsland kreeg ik op 5 december van de oncoloog te horen dat er een tumor zit in mijn lever en op 9 januari dat er geen behandelingen mogelijk zijn. Op 4 december was ik 79 geworden en de 80 zal er niet meer inzitten, vertelde de oncoloog.

‘Ik heb toen samen met Joke besloten nog zo lang mogelijk met de camper te blijven reizen. Met de 4×4 zandhappen in de woestijn in Marokko, daarna nog even met de Coba door Nederland varen en als het gegeven is, dan nog een rondje door Scandinavië.’

Maar de plannen bleven plannen. Er was alleen nog tijd voor enkele weken familiebezoek in Frankrijk. Donderdagmorgen was het tijd voor afscheid. Er volgt geen uitvaart. Frits liet zijn lichaam na aan de wetenschap en ‘de mooie woorden heb ik bij leven gehoord, toen ik tot ridder werd benoemd’. ‘Ik wens u allen een goed en gezond leven. Probeer van elke dag een feestje te maken.’