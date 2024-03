Sluis Panheel na anderhalve dag weer open voor scheepvaart

Sluis Panheel is donderdagmiddag 7 maart weer open gegaan voor de scheepvaart. De oude sluis was sinds halverwege januari niet beschikbaar en ook de nieuwe sluis lag er sinds woensdagochtend 6 maart uit. Er waren problemen met de motor, laat Rijkswaterstaat weten.

De oude sluis in Panheel werd 18 januari gestremd wegens scheurvorming in zowel de boven- als benedendeuren. Daarop greep Rijkswaterstaat in op het Kanaal Wessem-Nederweert. Door stewards in te zetten lukte het om een week later de nieuwe sluis weer te laten draaien. Deze was sinds het najaar van 2022 gestremd.

De stewards moesten de schepen vastmaken aan bolders op de kade. Kapotte bolders in de sluis waren de reden dat de sluis er ruim een jaar lang uit lag. Volgens een schipper die lag te wachten voor de sluis, zijn de stewards inmiddels weg. ‘Het bleek ook zonder stewards te kunnen, maar dan met een wat minder drukke bezetting van de kolk’, laat hij Schuttevaer weten.

Toch schoot de nieuwe sluis woensdagochtend weer in stremming.