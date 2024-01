Sluis Panheel dankzij stewards weer beschikbaar

Sluis Panheel is sinds vrijdagochtend 26 januari weer beschikbaar voor de scheepvaart. De oude kolk is sinds een week gestremd door een defect aan de sluisdeuren. Rijkswaterstaat zet nu stewards in, zodat nu de nieuwe kolk, die al ruim een jaar gestremd was, als alternatief kan worden gebruikt.

De oude kolk van de sluis in het Kanaal Wessem-Nederweert is sinds 17 januari gestremd door scheurtjes in de sluisdeuren. De nieuwe kolk was sinds eind 2022 niet meer beschikbaar voor de scheepvaart, vanwege kapotte bolders. Rijkswaterstaat heeft die bolders nu weggehaald en zet als alternatief stewards in. ‘De stewards gaan de beroepsvaart helpen met vastmaken in de sluis’, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ‘In de zomer werken we vaker met stewards. Zij helpen dan de pleziervaart.’

Verkeersregelaars

Op de sluis worden tegelijk twee stewards ingezet. In de zomer zijn dit vaak studenten, nu zet Rijkswaterstaat verkeersregelaars in. De stewards worden ingezet van maandag tot en met vrijdag, tussen 08:00 uur en 16:00 uur. Dat zijn de tijden dat de sluis beschikbaar is. Uitzondering is komende zaterdag (27 januari), want ook dan is de sluis beschikbaar van 08:00 uur tot 16:00 uur.