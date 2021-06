Schuttevaer Premium Stewards gaan deze zomer pleziervaart helpen in drukke sluizen Facebook

Rotterdam 18 juni 2021, 12:00

Rijkswaterstaat zet ook in de zomerperiode van 2021 stewards in om de pleziervaart te helpen in drukke sluizen. Waar nodig zullen de stewards helpen bij het afmeren en het kiezen van een plekje in de sluiskolk. De inzet van stewards is onderdeel van de campagne ‘Varen doe je samen!’.