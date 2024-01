Icon of the Seas begint met 10.000 passagiers aan eerste cruisereis

Het grootste cruiseschip van het Amerikaanse Royal Caribbean Cruises, de Icon of the Seas, vertrekt morgen (zaterdag 27 januari) voor haar maiden voyage. Het schip is 365 meter lang en meet 232.000 gt.

Het imposante schip werd gebouwd op de Meyer-werf in het Finse Turku en heeft 1,8 miljard euro gekost. Het werd 10 januari feestelijk onthaald in haar thuishaven Miami.

Bijna 10.000 passagiers schepen in voor de eerste cruisereis, waarvan een kwart personeel is. Het schip is onderverdeeld in acht ‘buurten’ verspreid over 20 dekken en belooft een overvloed aan cruise-entertainment voor vakantiegangers.

‘Groen’

Wat de Icon of the Seas ook bijzonder maakt, is haar groene karakter, aldus Royal Caribbean Cruises. In plaats van op stookolie, vaart het schip op LNG, al is dit nog steeds een fossiele brandstof. Daarnaast worden brandstofcellen gebruikt voor het hotelbedrijf aan boord. Restwarmte wordt gebruikt voor extra energie, en voor minder weerstand is het onderwaterschip voorzien van luchtsmering, waarbij tijdens de vaart luchtbelletjes langs de romp van het schip worden gepompt.

