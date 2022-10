Wordt Royal Caribbean’s Icon of the Seas het grootste cruiseschip van de wereld?

De titel voor ‘grootste cruiseschip ter wereld’ lijkt elk halfjaar wel naar een andere cruisemaatschappij te gaan. Maar met het nieuwe Icon of the Seas moet Royal Caribbean dan, in ieder geval op basis van de afmetingen, het grootste schip krijgen. 28 januari 2024 moet de eerste reis plaatsvinden.

Het nieuwe schip, wat al meer dan een jaar in aanbouw is op de Finse Meyer Turku-werf, wordt de eerste van de serie Icon-cruiseschepen. Met plek voor bijna 10.000 mensen aan boord, een lengte van meer dan 365 meter, 20 dekken en een gross tonnage van 250.800, wint Icon of the Seas het op het nippertje van Wonder of the Seas. Dit cruiseschip, dat in 2021 werd afgeleverd voor Royal Caribbean, is deel van de Oasis-klasse, en is 362 meter lang, met plek voor maximaal 6.988 passagiers.

De Icon of the Seas wordt 5 procent groter dan de Oasis-schepen, en heeft een grotere focus op gezinnen. Het nieuwe schip heeft daarom ruimte voor 3 of 4 personen per gastenverblijf, waardoor er maximaal 7.800 passagiers aan boord kunnen. Ook varen er 2.350 bemanningsleden mee.

Het nog in aanbouw zijnde Global Dream II wint nog wel op basis van accommodatie-ruimte. Het schip, dat mogelijk wordt afgebouwd dankzij Disney, heeft plek voor 9500 passagiers.

Zwembaden, parken en restaurants

Het nieuwe schip gaat veel records verbreken. Zo krijgt het het grootste waterpark op zee, met zes glijbanen en zeven zwembaden. Een van die zwembaden wordt tegelijkertijd het grootste zwembad op zee. Ook moet het het eerste hangende ‘oneindige zwembad’ krijgen.

Passagiers kunnen ook kiezen uit meer dan 40 eet- en uitgaansgelegenheden. Het AquaTheater, dat zich op de Oasis-schepen op het achterschip bevindt, is naar voren gebracht onder een glazen koepel, waar circus- en duikshows worden gegeven.

Voor gezinnen met een extra zakcentje is er ook nog de ‘Ultimate Family Townhouse’: een drie verdiepingen tellende suite aan boord, met omheinde achtertuin.

Ook een waterval van bijna 17 meter hoog en een replica-Central Park, het bekende park in New York City, moeten de gasten een onvergelijkbare cruise-ervaring geven.

Het wordt ook het eerste Royal Caribbean-cruiseschip dat zal worden aangedreven door LNG. Daarmee sluit de cruisemaatschappij zich aan bij Carnival Corporation, Disney en MSC, die eerder cruiseschepen op LNG hebben gebouwd. De Icon of the Seas zal ook het eerste schip van Royal Caribbean zijn met brandstofceltechnologie, en het schip krijgt een walstroom-aansluiting.

‘Met elk nieuw schip leggen we de lat in de reisindustrie hoger en verbeteren we de ervaring van onze gasten’, aldus Jason Liberty, CEO van Royal Caribbean Group. ‘Vanaf het moment dat ze aan boord stappen, is elke ervaring specifiek ontworpen om hen de beste vakantie waar dan ook ter land en ter zee te geven. Met Icon of the Seas hebben we dit naar een nieuw niveau getild en de ultieme familievakantie gemaakt.’

