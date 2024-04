2M Logistics versterkt binnenvaart met eigen wegvervoer

Onder de noemer 2M Logistics hebben Martin Deymann (Reederei Deymann) en Marcel Hulsker (voorheen Contargo Group) recent twee overnames in het wegvervoer gedaan. En dat terwijl de twee mannen vooral zijn geankerd in de binnenvaart. ‘Meer binnenvaart door wegvervoer’, vinden ze.

Marcel Hulsker is een van de twee M’s in 2M Logistics. Het is een nieuwe BV die in februari dit jaar is opgericht. Hulsker was tot november 2023 deputy-CEO bij de Contargo Group, onder meer bij Contargo Waterway Logistics was hij managing director. De andere M is Martin Deymann, eigenaar van Deymann Reederei, een Duitse binnenvaartrederij met een vloot van 53 tank- en containerschepen. De rederij heeft kantoren in Haren, Hamburg, Luxemburg en Rotterdam.

Begin maart werd bekend dat 2M wegvervoerder Vlot Transport & Forwarding uit Haaften overnam, inclusief het wagenpark van 32 vrachtwagens en 45 trailers en het personeel. Een maand later volgde Dubbeldam Transport, een kleine transportonderneming uit Rotterdam met zeven medewerkers, vier eigen vrachtwagens en 15 charters. Overnamebedragen zijn niet bekendgemaakt.

Door-to door-transport

Hulsker noemt het ‘eigenlijk heel logisch dat binnenvaartondernemers kijken naar wegvervoer’. Vooral om op een andere manier naar logistiek te kijken en keuzes te maken in modaliteiten. ‘Bij Reederei Deymann komen steeds meer aanvragen om alle vervoer te regelen. Daar past wegvervoer dus heel goed bij. Dat gaan we doen onder de vlag van 2M Logistics.’

Hulsker heeft het afgelopen jaar een omgekeerde modal shift gezien. ‘Er wordt steeds meer per truck vervoerd in plaats van per barge. Wij willen ervoor zorgen dat alle vervoersopties er zijn, zodat per geval de beste keuze kan worden gemaakt.’

Multimodaal denken

Hulsker geeft een voorbeeld: ‘Voor een operatie leveren we nu per truck vanuit Haaften containers aan in Gorinchem, die per binnenvaart naar de Maasvlakte gaan. In de tijd die het kost om per truck twee of drie keer naar de Maasvlakte te rijden, kunnen we nu acht keer pendelen tussen Haaften en Gorinchem. Dat is multimodaal denken, gecombineerd vervoer. Dat is goed voor de efficiency en uiteindelijk ook het milieu. We willen als 2M echt op een andere manier naar logistiek kijken.’

Juist door de ervaring die de twee M’s hebben met zowel wegvervoer als binnenvaart, verwachten ze verladers mee te nemen op de mogelijkheden van de andere modaliteit. ‘Meer binnenvaart door wegvervoer’, beamen ze.

In eigen hand houden

Hulsker begon ooit als bargeplanner bij het toenmalige Rhinecontainer, wat later Rhenus en Contargo werd. Gedurende zijn loopbaan kwam daar steeds meer bij: sales, marketing, andere modaliteiten. ‘Ik sta altijd open voor nieuwe mogelijkheden. Ook bij Contargo zijn overnames geweest die uitdagend waren.’ Hulsker is eind 2023 ‘in goed overleg’ bij de de Contargo Group vertrokken.

Deymann begon meer dan 30 jaar geleden als binnenvaartschipper. Reederei Deymann is uitgegroeid tot een van de grootste binnenvaartrederijen in Europa. Zijn strategie is steeds geweest om ‘kansen te pakken’ en ‘goede mensen om zich heen verzamelen’. Deymann gelooft in ‘zoveel mogelijk in eigen hand’ hebben, zoals hij in een eerder interview stelde na een overname van bevrachter Fluvia Tankrode in 2019. De rederij heeft anno 2024 een vloot van 53 tank- en containerschepen, plus 10 charters.

Toen Deymann ging varen was dat op Aviso II, het schip dat hij overnam van zijn vader. In de loop der jaren kregen de opvolgers van het schip dezelfde naam. Nog altijd vaart de Aviso II, momenteel is het een tanker met bouwjaar 2005. ‘Dat blijft de basis’, lacht hij.

Hoofdrolspeler

2M Logistics heeft dankzij de overnames in korte tijd een aardig wagenpark verzameld: opgeteld 36 vrachtwagens, 15 charters en 45 trailers en bijbehorend personeel. Het is niet uitgesloten dat meer overnames volgen om door te groeien. 2M wil namelijk ‘wel een hoofdrolspeler’ zijn, maar tegelijkertijd ook ‘geen ijzer met handen breken’, zegt Deymann. ‘Eerst gaan we werken met de mensen en middelen die er nu zijn.’

Voorlopig blijven de wagens van Henk Vlot en van Dubbeldam nog met deze bedrijfsnamen rijden en ook voor het personeel verandert niets. ‘Nieuwe wagens zullen wellicht met de naam 2M Logistics erop gaan rijden’, zegt Hulsker. ‘In de eerste plaats moeten de mensen hun draai vinden in een nieuwe organisatie. Ook willen we medewerkers opleiden en begeleiden, we hebben net een jonge chauffeur van 21 jaar aangenomen. We willen op termijn uitbreiden, groeien en moderniseren. Een frisse wind.

‘De grootste uitdaging in de toekomst is aantrekkelijk blijven als werkgever’, zegt Deymann. ‘Het beroep van binnenvaartschipper moet interessanter worden. Dat geldt ook voor chauffeurs overigens.’

De rederij werkt vanwege de toekomstige aantrekkelijkheid voor personeel daarom samen met de specialist in autonoom varen, Seafar. Twee schepen van Deymann worden al mede bestuurd vanuit het Seafar-bedieningscentrum in Duisburg. ‘Het staat in de kinderschoenen, maar het is leuk om zulke dingen te onderzoeken.’ Dat het ook kostbaar is vindt Deymann geen reden om het niet te doen. ‘Ik denk dat het kansen biedt en wil dan degene zijn die het onderzoekt.’

Dit verhaal verscheen eerder in Nieuwsblad Transport.

