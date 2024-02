Zware Kees: leerlingen en studenten

Mijn laatste boek dat ik schreef heeft als titel ‘Vroeger was varen…anders’. Deze titel heb ik destijds zorgvuldig gekozen omdat ik niet in die val wilde lopen dat vroeger alles béter was. Want dat was het natuurlijk niet: was het beter dat een groot deel van de kapiteins en officieren, zeg maar, dagelijks iets te veel drank tot zich namen? Was het beter dat de uitzendtermijn zeven maanden of langer betrof? Of Scheveningen Radio als enige verbinding met het thuisfront, waarbij je nooit zeker was van privacy? Brieven van het thuisfront die soms na weken pas aan boord arriveerden…? Nou dan.

Sinds ik de scheepsbrug verwisseld heb met het klaslokaal (niet echt fulltime, maar toch), is me nóg een ding opgevallen. Vroeger waren studenten… anders.

Ook de studenten van nu (vroeger nog leerlingen genoemd) zijn niet te vergelijken met toen ik zelf student was. Terugblikkend waren wij eigenlijk een stelletje losgeslagen, niet volwassen, grote kinderen! Nou ja, een aantal van onze klas dan, waaronder ikzelf ben ik bang. Zeventiger jaren, weet je wel! Veel van ons hadden echt niet het idee voor een serieus beroep te studeren, anders smeed je geen plannen om de lessen stelselmatig te verstoren, je maakt geen cartoons van de leraar die druk doende was de edele beginselen van scheepskennis te onderwijzen, je gooit geen kaartpasser omhoog zodat die in het onderdeks van het lokaal blijft steken (en er op een onverwacht ogenblik weer naar beneden komt), je laat geen meterslange stroken toiletpapier uit de ramen van de radartoren wapperen na een les radarnavigatie… Wij deden dit allemaal wel. Dit is veranderd, moet ik anno nu constateren.

Zijn de aankomende Marofs (die waren er vroeger ook niet) allemaal hardlerende, supergemotiveerde modelstudenten? Mwah, dat denk ik niet. Maar zo losgeslagen, eh, ik bedoel vrij, creatief en speels als wij destijds waren?

Vroeger hadden de leerlingen geen beurs, woonden in bij particulieren die nog een slaapkamertje over hadden, alleen wanneer het absoluut niet anders kon, ze hadden geen auto (misschien een enkeling in de latere opleidingsjaren) en bovenal: we hadden geen mobiele telefoon!

Misschien is het wenselijk om meer serieuze leerlingen, pardon studenten, los te laten op de schepen: ook de scheepvaart is in een paar decennia volledig veranderd.

Was je aan boord van een schip vroeger eigen baas, nu wordt er meegekeken, beslist en becommentarieerd vanaf een bureau aan de wal.

En waar vroeger iedereen zomaar langs de schepen konden slenteren op een vrije dag, wordt nu iedereen geweerd door metershoge hekken, camera’s en portiers.

Waren het vroeger kruimeldieven die een blikje verf aan boord kwamen stelen in West-Afrika, tegenwoordig worden schepen met Hightech-raketten en drones bestookt in Bab el Mandab door militanten van een rebellenbeweging.

Hier heb je een ander type zeeman voor nodig, een die gedisciplineerd is, die accepteert dat ‘de wal’ ook een grote inbreng heeft op de dagelijkse gang van zaken aan boord en een die het varen meer ziet als een goede (vaak tijdelijke) baan en opstap naar een walbaan.

Vroeger was varen…een roeping.

Meer Zware Kees op: zwarekeesartenstories.jouwweb.nl

