Als het werkt: vreemde havens

Dan werkt het zo

De herinnering aan Hongkong, een haven in China die door het Verenigd Koninkrijk werd gehuurd en bestuurd, ligt nog vers in het geheugen. Het eiland werd in 1842 bij het verdrag van Nankin voor een periode van 155 jaar aan de Britten verhuurd en werd dus in 1997 weer bij China gevoegd. Ook Macau was zo’n havenstad in China, die niet door de Britten, maar door de Portugezen werd beheerd. Hoe vreemd ook, dat soort constructies hebben ook in onze eigen omgeving bestaan.