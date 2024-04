Nederland ratificeert IMO-schadefonds voor rampen met gevaarlijke stoffen op zee

310 miljoen euro

De Eerste Kamer heeft onlangs het HNS-verdrag goedgekeurd. Dit internationale verdrag regelt de vergoeding van schade na een ramp met schadelijke stoffen op zee. Het verdrag werd al in 1996 opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), maar is nog niet van kracht omdat het nog niet door voldoende IMO-lidstaten is geratificeerd.