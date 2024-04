Containeroverslag Antwerpen-Brugge trekt weer aan

Kwartaalcijfers

De Port of Antwerp-Bruges heeft in het eerste kwartaal 2024 goed gescoord met de overslag van containers. Na wereldwijde vertraging in 2023 door economische onzekerheid en inflatie, trok de vraag naar containervervoer vanaf februari weer aan. Teleurstellend waren daarentegen de prestaties in het RoRo-segment. Met name het vervoer van tweedehands auto’s kelderde.