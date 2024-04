Minder overslag, maar meer containers in eerste kwartaal Rotterdam

Kwartaalcijfers

De overslag in de haven van Rotterdam is het eerste kwartaal van 2024 met 1,4% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Er werd in de eerste drie maanden 110,1 miljoen ton overgeslagen tegenover 111,7 miljoen ton in het eerste kwartaal van 2023. De containeroverslag liet voor het eerst in drie jaar herstel zien (+3,3%).