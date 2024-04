Verzet tegen opvang jonge statushouders in schippersinternaat Terneuzen

Het plan om statushouders samen met schipperskinderen te huisvesten in schippersinternaat Koningin Juliana in Terneuzen valt niet in goede aarde bij de ouders. ‘Als de statushouders komen, halen ouders hun kinderen van het internaat’, zegt Vanessa de Bruijn van de oudercommissie tegen het AD . Bedoeling is dat 20 alleenstaande statushouders met een leeftijd tussen de 15 en 21 jaar onder begeleiding in het internaat gaan wonen. Dit is mogelijk, omdat het gebouw grotendeels leegstaat.

In het Koningin Juliana-internaat aan de Van Steenbergenlaan wonen nog 12 schipperskinderen van vijf varende ouderparen. Vorig jaar maakte eigenaar Stichting Meander bekend dat, vanwege het geringe aantal kinderen, de deuren in 2027 zouden sluiten. Dat zorgde voor veel beroering, ook in de politiek. Daarop werd besloten het schippersinternaat tot 2032 open te houden.

Niet passend

Nu komt het internaat wederom in het nieuws, deze keer vanwege de opvang van jonge statushouders. ‘Wij vinden dat deze twee groepen totaal niet bij elkaar passen. We hebben er geen vertrouwen in. Mocht er iets gebeuren, dan kunnen wij als varenden niet zomaar naar onze kinderen’, aldus De Bruijn. Het is niet bekend welke afkomst de jonge statushouders hebben. De lokale PVV heeft schriftelijke vragen ingediend en wil onder meer weten welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen. De wethouder heeft zes weken de tijd om te reageren.

Nieuwegein

Schippersinternaat Prins Hendrik in Nieuwegein wordt sinds vorig jaar ingezet als opvanglocatie voor vluchtelingen. Hier gaat het vooral om Oekraïense vrouwen en kinderen. Ook hier toonden ouders van schipperskinderen zich destijds bezorgd over de plannen, maar zagen in dat door de opvang extra inkomsten werden gegenereerd, waardoor het schippersinternaat langer open kon blijven. Ook in Nieuwegein dreigt al jaren sluiting. Het schippersinternaat en de opvanglocatie hebben elk een aparte ingang. Sinds de opvang zijn er geen negatieve geluiden naar buiten gekomen van ouders.

