Eemshaven zet even alles opzij voor gasimport

Hoofdrol aardgasvoorziening

De Groningse Eemshaven heeft bijna van de ene op de andere dag een hoofdrol gekregen in de nationale aardgasvoorziening. Nadat het Russische aardgas wegviel moest razendsnel een nieuwe infrastructuur worden opgetuigd voor de ontvangst van vloeibaar aardgas (LNG) per schip. Havenmeester Pieter van der Wal (57) vertelt hoe dat is gegaan.