[UPDATE] Kotter SL-42 voor tweede keer vast in Slijkgat

Opnieuw is een kotter vastgelopen in het Slijkgat. De SL-42 probeerde na een paar weken Scheveningen weer thuishaven Stellendam aan te doen, maar weer ging het mis. De 42 meter lange kotter liep voor de tweede keer deze maand aan de grond.

Update 16:18 uur: De SL-42 lag uren muurvast, maar kwam rond 13.00 uur weer los. De vis kon toen niet meer verkocht worden op de visafslag van Stellendam, maar ging op transport naar Scheveningen voor verkoop op maandag.

Weliswaar wordt er momenteel volop gebaggerd, maar blijkbaar gaat het aanlopen van de haven van Stellendam na een stormachtige week nog steeds niet probleemloos. Bovendien had de sleephopperzuiger Mahury, die sinds begin deze maand actief is in het Slijkgat, met pech een aantal dagen in de Buitenhaven van Stellendam gelegen, waardoor er niet kon worden gebaggerd. De SL-42 ligt intussen al uren muurvast. Vanmiddag om 15:00 uur is het pas weer hoogwater.

Het Slijkgat geeft deze winter vaker problemen. Op Nieuwjaarsdag liepen meerdere grote kotters vast die op weg wilden naar de visgronden. Een aantal liep aan de grond. Ook tijdens de terugreis liep een kotter vast.