Kanaal Wessem-Nederweert volledig gestremd bij Panheel

stremming

Het Kanaal Wessem-Nederweert is aan de kant van Panheel volledig gestremd. De oude kolk van sluis Panheel is woensdagavond 17 januari buiten gebruik gesteld nadat scheurtjes in de sluisdeuren waren ontdekt. De nieuwe kolk was al ruim een jaar niet meer in gebruik vanwege technische problemen, zodat nu de toegang tot het kanaal helemaal gesloten is.