Veel meer schepen varen om via Zuid-Afrika door aanvallen Houthi’s

Onrust Rode Zee

Het aantal schepen dat om Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika vaart, is met 85 procent gestegen sinds de eerste helft van december, meldt directeur Steve Gordon van onderzoeksbureau Clarksons. Veel bedrijven varen tegenwoordig om via Zuid-Afrika omdat Houthi-rebellen uit Jemen regelmatig schepen in de Rode Zee aanvallen.