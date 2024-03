Politie: zes vermisten bruginstorting Baltimore vermoedelijk niet meer in leven

Zes mensen die vermist waren na de instorting van een verkeersbrug in de Amerikaanse havenstad Baltimore zijn vermoedelijk niet meer in leven, meldt de politie van de staat Maryland.

Voor zover bekend waren er acht mensen op de Francis Scott Key Bridge in Baltimore toen vrachtschip Dali een pijler ramde en de 2,6 kilometer lange verkeersbrug grotendeels instortte. Er konden slecht twee overlevenden worden gered, onder wie één zwaargewonde.

Het achttal maakte deel uit van een werkploeg die gaten in het wegdek repareerde. Onder de zes vermoedelijk omgekomen mensen waren arbeiders uit Mexico, Guatemala en El Salvador, meldt het Mexicaanse consulaat in Washington.

Inspecties

Volgens de havenautoriteiten van Singapore doorstond het containerschip Dali in 2023 nog twee inspecties. Het was in orde op het gebied van ‘de structurele integriteit’ en ‘de werking van de scheepsapparatuur’. Een defecte brandstofdrukmeter werd gerepareerd. Onderzoekers van de inspectiedienst van het Singaporese ministerie van Transport zijn onderweg naar Baltimore om de Amerikaanse kustwacht bij te staan. Het schip had vlak voor de ramp een blackout.

Haven onbereikbaar

Door de aanvaring is de haven van Baltimore niet meer bereikbaar. Schepen moeten wachten tot de blokkade is opgeheven of uitwijken naar een andere haven. Maersk kiest intussen voor dit laatste. De Dali was gecharterd door Maersk op het moment van het ongeluk. Er waren echter geen werknemers van Maersk aan boord.

Ook autofabrikanten Ford en General Motors (GM) laten schepen met voertuigen uitwijken. Andere havens aan de oostkust die extra schepen kunnen ontvangen zijn onder meer New York, New Jersey and Virginia.

De haven van Baltimore, een van de grootste havens in het oosten van de Verenigde Staten, speelt een belangrijke rol in het transport van auto’s. Ook is het de op een na belangrijkste Amerikaanse haven voor de uitvoer van steenkool. Door de instorting ligt de export waarschijnlijk zes weken stil, verwacht topman Ernie Thrasher van steenkoolbedrijf Xcoal Energy & Resources. Daarmee is 2,5 miljoen ton steenkool geblokkeerd.