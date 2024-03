Video: containerschip Dali was vlak voor brugramp Baltimore stuurloos na black-out

Het containerschip de Dali dat een pijler van een belangrijke verkeersbrug bij Baltimore heeft geramd, was volgens meldingen van ABC kort daarvoor stuurloos geraakt. De bemanning van het schip heeft de autoriteiten vooraf gewaarschuwd dat een aanvaring niet te voorkomen leek omdat er geen controle meer over het vaartuig was, aldus ABC-news.

Op een video op X is te zien hoe aan boord van het schip tweemaal alle verlichting uitgaat, een black-out. Tussen die black-outs door komt er flinke zwarte rookpluim uit het schip, dat wijst op het geven van gas.

Het schip ramde een pijler aan de zuidelijke kant van de Francis Scott Key Bridge en die stortte vrijwel volledig in. Er zijn daardoor diverse voertuigen in het water beland en er is een grote zoekactie gaande. Twee mensen zijn uit het water gered. Volgens Amerikaanse media had het containerschip in 2016 al eens een aanvaring met een kade in Antwerpen.

De drukke haven van Baltimore ligt ongeveer 5 kilometer achter de verwoeste brug en is niet bereikbaar voor schepen. De brug ging over de Patapsco Rivier, die de haven van Baltimore verbindt met de Baai van Chesapeake en de Atlantische Oceaan. De Dali had de haven van Baltimore verlaten en was op weg naar de oceaan voor een reis van 27 dagen naar Sri Lanka. Naar schatting dertig schepen zijn in de baai en over de rivier op weg naar Baltimore, maar kunnen nu niet verder.