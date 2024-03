Tijdig noodsignaal Maersk-schip hield voertuigen op brug Baltimore tegen

Het vroegtijdig alarm slaan door de bemanning van Maersk-schip Dali, voordat zij de brug in Baltimore ramde , heeft waarschijnlijk levens gered. Volgens gouverneur Wes Moore van Maryland was er daarna weinig tijd, maar konden de autoriteiten door het noodsignaal meerdere voertuigen tegenhouden.

De voertuigen reden daardoor niet op de brug toen die instortte. ‘Die mensen zijn helden, ze hebben levens gered’, aldus Moore over de medewerkers die de voertuigen konden tegenhouden.

De autoriteiten gaan ervan uit dat er acht mensen op de brug aanwezig waren toen het ongeluk gebeurde. Twee van hen zijn uit het water gehaald, waarvan een in kritieke toestand. De andere zes worden nog gezocht door reddingswerkers, duikteams en een helikopter.

Volgens Paul Wiedfeld, de transportminister van de staat, gaat het om bouwvakkers die gaten in de weg repareerden. Er zouden ook meerdere voertuigen in het water zijn gevallen, maar de autoriteiten gaan er niet van uit dat de vermisten in de voertuigen zaten.