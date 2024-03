In totaal klagen zes schuldeisers Volkswagen aan, waaronder de exploitant en de verzekeraar van het gezonken schip. Of het daadwerkelijk tot rechtszaken komt, hangt ervan af of er een schikking komt uit de gesprekken die de schuldeisers later deze maand met Volkswagen voeren onder leiding van een Duitse rechter.

Het zinken van de Felicity Ace in de Atlantische Oceaan heeft Volkswagen naar verluidt al 155 miljoen dollar gekost.