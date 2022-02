Vrachtschip Felicity Ace vol Porsches en Bentley’s drijft na brand nog steeds stuurloos Facebook

PONTA DELGADA 18 februari 2022, 08:50

Het vrachtschip Felicity Ace met aan boord onder meer 1100 Porsches en 189 Bentleys drijft na de brand op het autodek nog steeds stuurloos rond voor de kust van de Azoren. De bemanning wist zich in veiligheid te brengen met de reddingssloepen.

Het schip Felicity Ace was vanuit de Duitse havenstad Emden onderweg naar Davisville in de Verenigde Staten. Ruim driehonderd kilometer voor de kust van de Azoren kwam het schip in de problemen toen er brand uitbrak.

De 22-koppige bemanning van de MOL-car carrier Felicity Ace heeft het schip in reddingsboten verlaten en werd opgepikt door de Griekse tanker Resilient Warrior. Op beelden van de Portugese kustwacht is te zien hoe de bemanningsleden met een helikopter van de tanker af werden gehaald.

Niemand raakte gewond bij deze operatie. Op dezelfde manier werd de bemanning van bulkcarrier Julietta D. van boord gehaald op 31 januari.

Het is onduidelijk of de lading van het schip als verloren moet worden beschouwd. Volkswagen zou volgens The New York Times hebben bevestigd dat er 4000 voertuigen aan boord van het schip zijn.

Een woordvoerder van de Amerikaanse tak van Porsche bevestigt dat het om 1100 Porsches gaat en ‘dat het lot van de voertuigen onbekend is’. Ook zouden er 189 Bentleys aan boord van de Felicity Ace zijn.

