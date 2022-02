Schip vol dure Porsches vliegt in brand, bemanning Felicity Ace gered Facebook

Twitter

Rotterdam 17 februari 2022, 11:03

Een schip vol met dure Porsches en Volkswagens is bij de Azoren in brand gevlogen. De 22-koppige bemanning van de MOL-car carrier Felicity Ace heeft het schip in reddingboten verlaten en werd opgepikt door de Griekse tanker Resilient Warrior.

1 / 1 Rookwolken bij de Felicity Ace. De brand ontstond in het ruim van het schip. Rookwolken bij de Felicity Ace. De brand ontstond in het ruim van het schip.

De tanker was een van de vier koopvaardijschepen die op het alarmsignaal van de Felicity Ace reageerden. Ook een patrouillevaartuig van de Portugese marine schoot te hulp. Een marinehelikopter heeft later de bemanning opgepikt van de tanker en naar het eiland Faial gebracht.

Het patrouilleschip Setubal van de Portugese marine blijft bij het naar het oosten drijvende schip totdat bergers zijn gearriveerd.

De Felicity Ace was op 10 februari uit Emden vertrokken met bestemming Rhode Island. Op Twitter circuleren al berichten van Porsche-dealers die hun klanten laten weten dat hun nieuwe auto aan boord is en dat nadere berichten volgen. De brand ontstond in het ruim van de Felicity Ace.

(Willem de Niet)