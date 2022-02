Vrachtschip Alaskaborg van Wagenborg verliest 30.000 liter olie in Canada Facebook

Newfoundland 12 februari 2022, 11:20

Het Nederlandse vrachtschip MV Alaskaborg heeft voor de zuidkust van het Canadese Newfoundland 30.000 liter brandstof verloren, meldt de Canadese nieuwszender CBC. Volgens de Canadese kustwacht is de brandstoftank van het schip lek geslagen tijdens zwaar weer en kwam een olie-watermengsel in zee terecht toen water uit de boot werd weggepompt. Volgens de autoriteiten gaat het om een “onopzettelijk vervuilingsincident”.

In een verklaring van de eigenaar van het schip, Royal Wagenborg in Delfzijl, staat volgens CBC dat de lekkage donderdagochtend na daglicht is ontdekt en het incident direct gemeld is aan de autoriteiten in Canada en Nederland. Er zijn geen gewonden gevallen en het lek is inmiddels gedicht. Wagenborg zegt volledig mee te werken met de Canadese autoriteiten en heeft beloofd maatregelen te treffen om verdere milieuschade te beperken.

Baie Comeau naar Rotterdam

Volgens de kustwacht heeft het schip, dat vanuit Baie Comeau in Quebec op weg was naar Rotterdam, opdracht gekregen naar de haven van St. John’s te varen. ‘We blijven met de eigenaar werken aan de ontwikkeling van een passend reactieplan om een ​​redelijke en gepaste reactie op het vervuilingsincident te garanderen’, staat in de verklaring.

De Alaskaborg was het eerste schip dat in Baie Comeau in 2022 aandeed.

De havenfaciliteiten van Baie-Comeau bevinden zich aan de noordkust van de St. Lawrence, bij de monding van de Manicouagan-rivier. De haven van Baie-Comeau verscheept industriële producten die in de regio zijn vervaardigd over de hele wereld.

De haven van Baie-Comeau verzorgt de overslag van goederen zoals aluminium in ruwe vorm, zout, natriumchloride en diverse andere goederen. De haven van Baie-Comeau is het hele jaar door open voor de scheepvaart en maakt de overslag van gemiddeld meer dan 525.000 ton goederen per jaar mogelijk. (Rene Quist/ANP)