Als het werkt: eentaktmotor

Dan werkt het zo

Dat de motorensector onder zware druk staat van verduurzaming is duidelijk. Dat er nu ook een ééntaktmotor verschijnt, maakt wel indruk. Er draait momenteel namelijk een motor, die in veel opzichten anders is dan de bekende tweetakt- of viertaktmotoren. Het is een motor die veel lichter en krachtiger is dan bestaande motoren en ook nog eens weinig bewegende delen bevat. Bovendien kan hij op waterstof werken.