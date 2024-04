Vergroening langs de langste weg in het havengebied van Arnhem

Meer bomen

Het stadsbestuur van Arnhem heeft besloten om met middelen uit het Klimaatfonds stevig de Nieuwe Havenweg te vergroenen met 1221 vierkante meter extra groen en 17 bomen. De vergroening past in het plan om Arnhem klimaatbestendiger en leefbaarder te maken. De Nieuwe Havenweg is de langste weg in het havengebied van Arnhem.