Een roeier bij de Eendracht word je niet zomaar

Zwaar vak

Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE) merkt dat er steeds minder animo is onder jongeren om bootman te worden. ‘Het vastmaken van zeeschepen geeft echt voldoening. Het is een heel mooi vak, maar we moeten de laatste jaren moeite doen om mensen te werven’, vertelt Ramon Crans van de Commissie Opleidingen van de KRVE.