Spectaculaire beelden evacuatie bemanning Julietta D Facebook

Twitter

Email Scheveningen 31 januari 2022, 17:29

De Kustwacht heeft beelden online gezet van de evacuatie van de bemanningsleden van Julietta D. Te zien is hoe een bemanningslid in een SAR-helikopter wordt getakeld.

Lees hier de update: Sovereign heeft sleepverbinding met de Julietta D

1 / 1 Helikopter van de Belgische kustwacht boven Julietta D. (Beeld uit video Kustwacht) Helikopter van de Belgische kustwacht boven Julietta D. (Beeld uit video Kustwacht)

De beelden van de reddingsoperatie:

Hierbij een indruk van hoe de evacuatie van de bemanningsleden van het stuurloze schip ging. Hierbij werden meerdere SAR-helikopters @NhvHelicopters en 1 helikopter vd Belgische Kustwacht @agentschapMDK ingezet. pic.twitter.com/2OyFsvAq0H — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) January 31, 2022

Beelden van de schade

Ook heeft de Kustwacht foto’s online gezet van de schade aan het schip. Deze zijn gemaakt vanaf de KNRM-reddingboot Koos van Messel. Er is duidelijk een groot gat te zien.

Eerdere problemen

De stuurloze Julietta D heeft een platform van een windturbine geraakt. Wat de schade is, is onduidelijk. Julietta D kwam vanochtend in aanvaring met de Pechora Star in het ankervak van IJmuiden, nadat het anker van de Julietta D was gaan krabben in de noordwesterstorm. Het schip zou ter hoogte van de machinekamer lek zijn gestoten en zinkende zijn. Alle 18 bemanningsleden zijn met helikopters van boord gehaald.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)