Meldpunt PortWatch versterkt beveiliging Belgische havens

Antwoord op versnippering

Verdachte situaties in Belgische zeehavens kunnen voortaan worden gemeld op het meldpunt PortWatch, de nieuwste tool in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Het platform is een initiatief van de federale minister van Noordzee, het departement Scheepvaart van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de federale politie.