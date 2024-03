Nederlands containerschip en Duitse tanker in aanvaring op de Waal

Kopschade

Een Nederlands containerschip en een Duitse tanker zijn in aanvaring gekomen op de Waal ter hoogte van Woudrichem. Dat gebeurde rond 06:00 uur in de ochtend van 6 maart. Niemand is gewond geraakt en er is geen sprake van in- en uitstroom, meldt Rijkswaterstaat. Beide schepen hebben er wel flinke kopschade aan overgehouden.